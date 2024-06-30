За носіння військової форми цивільних осіб можуть затримати на добу та притягнути до адмінвідповідальності

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 305

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д «Про Військову поліцію». Наразі документ готується до другого читання. Одна з норм цього законопроєкту передбачає, що осіб, вдягнених у військову форму, які не мають при собі документів, Військова поліція може затримати на добу. У випадку затримання про це негайно повідомляють начальника гарнізону та органи прокуратури.

Якщо буде підтверджено, що особа є цивільною, її відпускатимуть. Штраф військова поліція виписувати не матиме права.

Якщо з’ясується, що це військовослужбовець, який перебував без документів, то будуть вивчати обставини та причини такої поведінки.

Якщо ж з’ясується, що це цивільна особа, то її відпустять. Повноважень щодо штрафування за перебування цивільного у військовій формі новоствореній Військовій поліції надавати не планують. Проте, ніщо не завадить керівнику територіального підрозділу Військової поліції передати затриманого цивільного у військовій формі представникам Національної поліції для притягнення його до адміністративної відповідальності.

Яка відповідальність за незаконне носіння військової форми

Ще у 2019 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення додали статтю 186 «Незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців».

Вона передбачає, що носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою:

або попередження з конфіскацією військової форми;

або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 - 3400 грн) з конфіскацією військової форми.

Якщо ті ж самі дії вчинені особою повторно протягом року, то розмір штрафу збільшується до 3400 - 6800 грн або ж призначаються громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

На сьогодні саме Національна поліція має право затримати осіб, які незаконно вдягнені у військову форму (зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ чи інших військових формувань), складати на них протокол про адмінпорушення та притягати до адмінвідповідальності.

Хто має право носити військову форму

Право на носіння військової форми одягу мають:

військовослужбовці;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

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Нагадаємо, Верховна Рада у червні підтримала у першому читанні законопроєкт № 6570-д «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження діяльності Військової поліції». Цей законопроєкт розроблений у розвиток положень законопроєкту № 6569-д «Про Військову поліцію», яким передбачено створення та правові засади діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями та повноцінного органу військової юстиції. Основним завданням Військової поліції має стати забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.