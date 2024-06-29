У центрі міста кременчужанину дісталося від «Сокола»

29 червня, близько 18.40, на вул. Соборній у Кременчуці перехожі стали свідками бійки, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За її словами, з виду нетверезий чоловік біля торгового центру «Мега» почав чіплятися до представників охоронної компанії «Сокіл Гарант», порушуючи громадський спокій.
Охоронці ж його побили, а також застосували перцевий балончик.
Стан чоловіка наразі невідомий.
Нагадаємо, у 2021 році охоронці «Соколу» взяли на службу собаку з притулку.
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