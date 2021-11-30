З притулку на службу: охоронці «Соколу» взяли із притулка собаку

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 770 Коментарів: 1

Цими вихідними представники охоронної агенції «Сокіл» завітали до КП «Спецсервіс-Кременчук» в якому мешкають безпритульні тварини.Охоронці завітали до закладу, щоб взяти на службу надійного помічника для охорони сільсько-господарських об‘єктів. Працівники «Спецсервісу» допомогли обрати молодого пса. Чотирилапого символічно назвали Соколом.

Також охоронна агенція привезла допомогу тваринам: два мішки корму та фарш для собак.