Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Кременчук

З притулку на службу: охоронці «Соколу» взяли із притулка собаку

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 770 Коментарів: 1

 

Чотирилапий тепер охоронятиме порядок

Цими вихідними представники охоронної агенції «Сокіл» завітали до КП «Спецсервіс-Кременчук» в якому мешкають безпритульні тварини.Охоронці завітали до закладу, щоб взяти на службу надійного помічника для охорони сільсько-господарських об‘єктів. Працівники «Спецсервісу» допомогли обрати молодого пса. Чотирилапого символічно назвали Соколом.

Також охоронна агенція привезла допомогу тваринам: два мішки корму та фарш для собак.

 

6
Автор: Альона Душенко
Теги: Спецсервіс-Кременчук собака Сокіл
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

120
ww:
Сьогодні, 16:06

Класно! 


4 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх