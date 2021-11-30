З притулку на службу: охоронці «Соколу» взяли із притулка собаку

Цими вихідними представники охоронної агенції «Сокіл» завітали до КП «Спецсервіс-Кременчук» в якому мешкають безпритульні тварини.Охоронці завітали до закладу, щоб взяти на службу надійного помічника для охорони сільсько-господарських об‘єктів. Працівники «Спецсервісу» допомогли обрати молодого пса. Чотирилапого символічно назвали Соколом.
Також охоронна агенція привезла допомогу тваринам: два мішки корму та фарш для собак.
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