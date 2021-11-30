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Валентина Кузьменко
Эмотолог - консультант по работе с эмоциями

Недостижимое чувство удовлетворенности

Сьогодні, 14:00
459

Как обычно, истоки все из детства.

Вас постоянно учили, что нужно делать больше, лучше? Вашими результатами были постоянно не удовлетворены, как бы вы не старались? Акцент чаще на ошибках?
Вспоминаются наши тетрадки с акцентом на ошибках красной ручкой!!!

Ну, а когда нам привили эту вечную неудовлетворённость собой и жизнью вокруг, давали другое послание:
"СЛИШКОМ МНОГО ХОЧЕШЬ"
"ПАЛЕЦ ДАЙ ТЕБЕ - ПО ЛОКОТЬ ОТКУСИШЬ"... список можно продолжать.
Двойные послания...

С одной стороны послание вечно доводить все до идеала, делать больше и лучше, чтобы заслужить такое НЕДОСТИЖИМЛЕ одобрение родителя или учителя. С другой стороны жёсткое осаждение за желание хотеть большего.
Вот поэтому так трудно нам фокусироваться на позитивном, на победах, радоваться успехам, чтобы двигаться вперёд, радуясь результату сейчас. Ну а в теле надолго застревает ТРЕВОГА название которой:
"делать хочу, хочу ХОРОШО делать, но лучше не лезть, все равно не достичь желанной цели...

💫КАК МОЖНО ИСПРАВИТЬ💫
💥Проработать эмоции с детства, чтобы прошлое не тянуло за собой будущее. Сюда включается идентификация, проживание и принятие эмоций прошлого. (С этим работает эмотолог).
💥Формировать новую привычку (нейронную связь) - радоваться даже очень маленьким победам, во всем видеть плюсы.
💥 Благодарить себя за малое.
Никогда не сравнивать себя с другими. Мы все разные. Что хорошо одному, то не очень другому...
💥Постепенно будет приходить принятие себя и мира.

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Теги: Неудовлетворённость собой Тревога Эмотолог Эмоции Принятие себя
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Недостижимое чувство удовлетворенности
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