Недостижимое чувство удовлетворенности

Вас постоянно учили, что нужно делать больше, лучше? Вашими результатами были постоянно не удовлетворены, как бы вы не старались? Акцент чаще на ошибках?

Вспоминаются наши тетрадки с акцентом на ошибках красной ручкой!!!

Ну, а когда нам привили эту вечную неудовлетворённость собой и жизнью вокруг, давали другое послание:

"СЛИШКОМ МНОГО ХОЧЕШЬ"

"ПАЛЕЦ ДАЙ ТЕБЕ - ПО ЛОКОТЬ ОТКУСИШЬ"... список можно продолжать.

Двойные послания...

С одной стороны послание вечно доводить все до идеала, делать больше и лучше, чтобы заслужить такое НЕДОСТИЖИМЛЕ одобрение родителя или учителя. С другой стороны жёсткое осаждение за желание хотеть большего.

Вот поэтому так трудно нам фокусироваться на позитивном, на победах, радоваться успехам, чтобы двигаться вперёд, радуясь результату сейчас. Ну а в теле надолго застревает ТРЕВОГА название которой:

"делать хочу, хочу ХОРОШО делать, но лучше не лезть, все равно не достичь желанной цели...

💫КАК МОЖНО ИСПРАВИТЬ💫

💥Проработать эмоции с детства, чтобы прошлое не тянуло за собой будущее. Сюда включается идентификация, проживание и принятие эмоций прошлого. (С этим работает эмотолог).

💥Формировать новую привычку (нейронную связь) - радоваться даже очень маленьким победам, во всем видеть плюсы.

💥 Благодарить себя за малое.

Никогда не сравнивать себя с другими. Мы все разные. Что хорошо одному, то не очень другому...

💥Постепенно будет приходить принятие себя и мира.