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Стали відомі подробиці: у Кременчуці водій ВАЗу збив велосипедистку і втік

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 1 251

 

Жінку госпіталізували

29 листопада до поліції надійшов виклик про аварію на вулиці Івана Приходька. Зі слів очевидців, чоловік за кермом авто ВАЗ 2105 збив велосипедистку, після чого зник з місця події.

Патрульні надали домедичну допомогу потерпілій та відразу викликали карету «швидкої», яка госпіталізувала жінку до лікарні.

Завдяки детальному опису автомобіля інспектори знайшли машину з ймовірним винуватцем ДТП. 72-річний водій свою причетність до автопригоди не заперечував та повернувся на місце аварії.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі встановлюватиме усі обставини.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП велосипедист госпитализация
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