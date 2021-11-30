Стали відомі подробиці: у Кременчуці водій ВАЗу збив велосипедистку і втік

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29 листопада до поліції надійшов виклик про аварію на вулиці Івана Приходька. Зі слів очевидців, чоловік за кермом авто ВАЗ 2105 збив велосипедистку, після чого зник з місця події.

Патрульні надали домедичну допомогу потерпілій та відразу викликали карету «швидкої», яка госпіталізувала жінку до лікарні.

Завдяки детальному опису автомобіля інспектори знайшли машину з ймовірним винуватцем ДТП. 72-річний водій свою причетність до автопригоди не заперечував та повернувся на місце аварії.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі встановлюватиме усі обставини.