Стали відомі подробиці: у Кременчуці водій ВАЗу збив велосипедистку і втік

29 листопада до поліції надійшов виклик про аварію на вулиці Івана Приходька. Зі слів очевидців, чоловік за кермом авто ВАЗ 2105 збив велосипедистку, після чого зник з місця події.
Патрульні надали домедичну допомогу потерпілій та відразу викликали карету «швидкої», яка госпіталізувала жінку до лікарні.
Завдяки детальному опису автомобіля інспектори знайшли машину з ймовірним винуватцем ДТП. 72-річний водій свою причетність до автопригоди не заперечував та повернувся на місце аварії.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі встановлюватиме усі обставини.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.