Як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1 540 Коментарів: 1

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія» з 19 грудня.

Алгоритм дій виглядає так:

громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в «Дії» послугу «єПідтримка»;

проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям;

відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

- Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в «Дії» здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс, - повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.