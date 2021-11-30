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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

Як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1 540 Коментарів: 1

 
У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія» з 19 грудня.

Алгоритм дій виглядає так:

  • громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в «Дії» послугу «єПідтримка»;
  • проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям;
  • відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.
- Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в «Дії» здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс, - повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Мінцифра Дія вакцинація соцвиплати
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Коментарі: 1

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VladimirS:
Сьогодні, 17:18

А как потом? Типо, путешествия в Киев на концерт "Квартал-95" и обратно? А где прописано? А денех виртухальных хватит? 


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