Як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія» з 19 грудня.
Алгоритм дій виглядає так:
Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.
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