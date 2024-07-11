МОН закликає встановити у закладах освіти об'єкти сонячної (вітрової) генерації: що на це говорить влада міста

Нещодавно усі органи управління освітою, а також керівники закладів освіти отримали лист від Міністерства освіти і науки «Про забезпечення виконання рішень із стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України». В одному із пунктів зазначено, що усі заклади освіти мають якнайшвидше встановити об’єкти сонячної (вітрової) генерації, а також засоби зберігання енергії. А про проведену роботу необхідно прозвітуватися у міністерство до 18 липня, тобто уже на наступному тижні.
Сьогодні, 11 липня, на засіданні виконавчого комітету мер Кременчука Віталій Малецький прокоментував цей лист.
Малецький також наголосив, що наразі міська влада робить усе необхідне, аби усі комунальні школи та садочки були зі світлом.
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, на засіданні виконкому мер заявляв, що кременчуцькі освітяни мають тиждень на відпрацювання варіантів організації навчального процесу.
Також 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня: діти можуть навчатися у суботу та матимуть 56 діб канікул взимку.
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