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Кременчук, Освіта

МОН закликає встановити у закладах освіти об'єкти сонячної (вітрової) генерації: що на це говорить влада міста

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 95

 

Про виконану роботу усі заклади освіти мають звітувати уже наступного тижня

*фото ілюстративне

Нещодавно усі органи управління освітою, а також керівники закладів освіти отримали лист від Міністерства освіти і науки «Про забезпечення виконання рішень із стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України». В одному із пунктів зазначено, що усі заклади освіти мають якнайшвидше встановити об’єкти сонячної (вітрової) генерації, а також засоби зберігання енергії. А про проведену роботу необхідно прозвітуватися у міністерство до 18 липня, тобто уже на наступному тижні.

Сьогодні, 11 липня, на засіданні виконавчого комітету мер Кременчука Віталій Малецький прокоментував цей лист.

— Той, хто це писав, він, вибачте, в школу не ходив. У мене одне слово крутиться на язиці, але воно виходить за межі нормативної лексики. Аналог цього слова — «довбні». Це літературне слово. Вони подумали, що до 19 числа можна усі школи перевести на сонячну та вітрову енергетику. Ми зараз зайняті питанням закупки деякого обладнання, так воно прийде із Китаю тільки в грудні. Тому на наступному тижні ми цього точно не зробимо.

Малецький також наголосив, що наразі міська влада робить усе необхідне, аби усі комунальні школи та садочки були зі світлом.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, на засіданні виконкому мер заявляв, що кременчуцькі освітяни мають тиждень на відпрацювання варіантів організації навчального процесу

Також 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня: діти можуть навчатися у суботу та матимуть 56 діб канікул взимку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: навчальний рік електроенергія заклади освіти економія електроенергії
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