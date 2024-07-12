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Кременчук, Війна

Заступниця міністра оборони назвала переваги оновлення облікових даних у «Резерві+» - це дорівнює походу в ТЦК

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 337

 

Електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв +» прирівнюється до паперового

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, Катерина Черногоренко, роз'яснила, як оновлення військово-облікових даних через застосунок «Резерв+» за законодавством України прирівнюється до такого процесу у територіальнлму центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чи ЦНАПі.

Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть, а за останній тиждень це зробили понад півмільйона військовозобов’язаних

Вона зауважила, що оновлення даних через застосунок значно швидше та зручніше, ніж у ТЦК, бо займає лічені хвилини. При цьому у застосунку «Резкрв+» достатньо заповнити необхідну інформацію, а формування електронного військово-облікового документа після цього відбувається миттєво.

Про це вона розповіла «Суспільному».

- Відповідно до постанови Кабміну, електронний військово-обліковий документ в «Резерв+» має таку ж юридичну силу, як і паперовий, - зазначила Катерина Черногоренко. 

За новим законом про вдосконалення мобілізації, усім військовозобов’язаним до 16 липня необхідно оновити військово-облікові дані. Починаючи з 17 липня, представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання чи реєстрації.

На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

До крайнього терміну для оновлення військово-облікових даних згідно з законом про мобілізацію залишилося 4 дні. Вже після 16 липня чоловікам, які не оновили військово-облікові дані, загрожують штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. 

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову, яка зменшує паперове навантаження на ТЦК та централізує процес друку повісток. Тепер ТЦК можуть формувати повістки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що значно спрощує та прискорює цю процедуру.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Міноборони повістки Резерв+ оновлення даних
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