На Полтавщині під колесами потяга загинув підліток

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Для встановлення причини смерті тіло юнака направлено на судово-медичну експертизу

У селі Божківське Полтавського району 15-річний місцевий житель потрапив під пасажирський потяг, внаслідок чого загинув на місці події. Інцидент стався 22 січня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, неповнолітній пішохід перетинав залізничні колії та потрапив під пасажирський електропотяг. Загиблим виявився 15-річний місцевий мешканець. Для встановлення причини смерті тіло юнака направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 січня поблизу села Супрунівка Полтавського району стався нещасний випадок на залізниці, внаслідок якого постраждала одна людина.