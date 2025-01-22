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Юні волонтери з Горішніх Плавнів допомагають тим, хто цього потребує

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 156 Партнерський проєкт

Нещодавно Євгенія Богданова взяла участь у Міжнародній програмі «Розширення прав та можливостей молоді в Україні»

Десятикласниця зі школи № 1 міста Горішні Плавні Євгенія Богданова займається волонтерською діяльністю: бере участь у профільних програмах, аби мати можливість реалізувати власні соціально важливі проєкти. Учениця, зокрема, долучилася до проєкту «Школа фінансової грамотності», а нещодавно виграла грант на реалізацію власного проєкту «Ментальне здоров’я». Також у її планах стати учасницею команди «Незламна молодь» та проєктів «Еразмус+».

Як розповіла виданню «Хроніки тижня» учениця десятого класу школи № 1 Євгенія Богданова, раніше у складі шкільної команди вона брала участь у міжнародній програмі UPSHIFT Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Ця ініціатива надає можливість молоді отримати ресурси на впровадження соціально важливих проєктів. Завдяки участі у програмі команда отримала мінігрант для реалізації проєкту «Школа фінансової грамотності». Учні проводили тренінги з фінансової грамотності для молоді громади на волонтерських засадах. Також Євгенія Богданова була учасницею «осінньої толоки» в Києві.

«20 вересня цього року під гаслом «Зробимо Україну чистою!» столиця України приєдналася до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Я долучилася до цієї глобальної ініціативи разом із 90 млн учасників у 211 країнах світу», — розповіла дівчина.

Як наголошує школярка, вона прагне розширювати та поповнювати свої знання щодо розвитку волонтерської діяльності. Тому взяла участь у трьох волонтерських онлайн-марафонах, де дізналася більше про волонтерство, напрями його діяльності, благодійні ініціативи, щоб продовжувати робити внесок у «спільне добро» та побудувати зв’язки для втілення подальших ідей.

Нещодавно Євгенія Богданова взяла участь у Міжнародній програмі «Розширення прав та можливостей молоді в Україні», яка реалізується за сприяння найбільшої молодіжної організації Німеччини — Фонду Schuler Helfen Leben, і виграла грант на реалізацію власного проєкту «Ментальне здоров’я».

«Як виникла ця ідея? В Україні триває війна. Чимало людей стикаються із труднощами з ментальним здоров’ям, — зауважила дівчина. — Відчуття стресу або сильної тривожності пов’язані з повномасштабною війною: хвилювання за безпеку близьких, ризики втрати життя, отримання травми, втрати джерела доходу, майна тощо. Більшість не розуміє, як боротися зі втомою, розчаруванням, безсиллям, відчаєм, розгубленістю».

Як розповіла десятикласниця, випадково до неї потрапила інформація про міжнародну програму й вона усвідомила, що вже має готову ідею.

«Тож я без вагань прийняла рішення подати заявку на участь. Виграла грант на реалізацію власного проєкту. У рамках втілення цієї ініціативи планую провести чотири тренінги відповідної тематики», — зазначила школярка.

Для досягнення мети вона вже знайшла кваліфікованих психологів, які проведуть тренінгові заняття на високому рівні. Реалізація проєкту має відбутися протягом двох місяців.
Щодо майбутніх планів, то Євгенія Богданова розповіла, що зараз подає заявку до команди «Незламна молодь».

«Це волонтерська платформа в Україні. Там є різні команди з різними волонтерськими цілями. Команда «Незламна молодь» працює за певними напрямами — має відділи, до яких можна приєднатися», — розповіла дівчина.

Вона має на меті долучитися до волонтерського відділу. Його основна діяльність, за словами школярки, полягає у «проведенні заходів, спрямованих на допомогу людям, громаді, також — на захист тварин, до яких легко долучалися б усі охочі».

«Завданням відділу є постійне масштабування діяльності, проведення нових акцій, залучення нових людей», — наголосила дівчина.

Євгенія Богданова також планує взяти участь у проєктах «Еразмус+» — програми міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами у сфері освіти, молоді та спорту.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
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