Юні волонтери з Горішніх Плавнів допомагають тим, хто цього потребує

Нещодавно Євгенія Богданова взяла участь у Міжнародній програмі «Розширення прав та можливостей молоді в Україні»
Десятикласниця зі школи № 1 міста Горішні Плавні Євгенія Богданова займається волонтерською діяльністю: бере участь у профільних програмах, аби мати можливість реалізувати власні соціально важливі проєкти. Учениця, зокрема, долучилася до проєкту «Школа фінансової грамотності», а нещодавно виграла грант на реалізацію власного проєкту «Ментальне здоров’я». Також у її планах стати учасницею команди «Незламна молодь» та проєктів «Еразмус+».
Як розповіла виданню «Хроніки тижня» учениця десятого класу школи № 1 Євгенія Богданова, раніше у складі шкільної команди вона брала участь у міжнародній програмі UPSHIFT Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Ця ініціатива надає можливість молоді отримати ресурси на впровадження соціально важливих проєктів. Завдяки участі у програмі команда отримала мінігрант для реалізації проєкту «Школа фінансової грамотності». Учні проводили тренінги з фінансової грамотності для молоді громади на волонтерських засадах. Також Євгенія Богданова була учасницею «осінньої толоки» в Києві.
Як наголошує школярка, вона прагне розширювати та поповнювати свої знання щодо розвитку волонтерської діяльності. Тому взяла участь у трьох волонтерських онлайн-марафонах, де дізналася більше про волонтерство, напрями його діяльності, благодійні ініціативи, щоб продовжувати робити внесок у «спільне добро» та побудувати зв’язки для втілення подальших ідей.
Нещодавно Євгенія Богданова взяла участь у Міжнародній програмі «Розширення прав та можливостей молоді в Україні», яка реалізується за сприяння найбільшої молодіжної організації Німеччини — Фонду Schuler Helfen Leben, і виграла грант на реалізацію власного проєкту «Ментальне здоров’я».
Як розповіла десятикласниця, випадково до неї потрапила інформація про міжнародну програму й вона усвідомила, що вже має готову ідею.
Для досягнення мети вона вже знайшла кваліфікованих психологів, які проведуть тренінгові заняття на високому рівні. Реалізація проєкту має відбутися протягом двох місяців.
Щодо майбутніх планів, то Євгенія Богданова розповіла, що зараз подає заявку до команди «Незламна молодь».
Вона має на меті долучитися до волонтерського відділу. Його основна діяльність, за словами школярки, полягає у «проведенні заходів, спрямованих на допомогу людям, громаді, також — на захист тварин, до яких легко долучалися б усі охочі».
Євгенія Богданова також планує взяти участь у проєктах «Еразмус+» — програми міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами у сфері освіти, молоді та спорту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.