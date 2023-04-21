Поліція Полтавщини розшукала безвісно зниклу 13-річну дівчину – пошуки тривали усю ніч

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 738

Дівчина була у своєї подруги - з нею все гаразд

Учора, 20 квітня, близько 23.30 до Полтавського райуправління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про зникнення її 13-річної доньки. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— Мати дівчини нам повідомила, що донька вдень пішла гуляти та не повернулась до комендантської години. Отримавши повідомлення про зникнення дівчини, на її пошуки задіяли максимальну кількість особового складу підрозділу поліції. Пошуки зниклої тривали всю ніч. Зранку 21 квітня, місцеперебування дівчини встановили інспектори ювенальної превенції нашого підрозділу. Вона була у своєї подруги. З нею все гаразд. Загрози її життю та здоров'ю немає. Поліцейські повернули дитину до матері, — повідомив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

Як зазначають у відділі комунікації, наразі усі обставини події з'ясовують ювенальні поліцейські.