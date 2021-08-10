Кредит на 10 автобусів для Кременчука: Білорусь «підклала свиню» у фінансах

Міністерство фінансів Республіки Білорусь не надало компенсації по кредитному договору — тепер частина витрат лягає на КАТП 1628
На чергову сесію Кременчуцької міськради, що запланована на 18 серпня, підготовлений проєкт рішення щодо змін в умови кредитної угоди на придбання 10 автобусів. Нагадаємо, гранатові автобуси МАЗ були придбані комунальним підприємством КАТП 1628, яке взяло позичку в «Укргазбанку» та у вересні 2019 року уклало договір. Куплені автобуси передали в лізинг «Кременчуцькому тролейбусному управлінню», яке зараз їх експлуатує на міських маршрутах.
За умовами кредитного договору, комісію за управління кредитними коштами в розмірі 8% мала компенсувати Білорусь — країна-виробник автобусів. Та цей же договір передбачав, що в разі неотримання компенсації від Міністерства фінансів Республіки Білорусь в розмірі 8% річних в гривні ці витрати лягають на позичальника — тобто КАТП 1628. Білоруський мінфін зобов'язання не виплатив — і відсотки не сплатив. Тепер КАТП 1628 теж опинилося в ситуації, коли платити нічим — а вже утворився борг у сумі майже 2 млн грн.
Зміни до кредитного договору передбачають відстрочку сплати заборгованості на 2023-2024 роки (щомісячно, рівними частинами), а також відстрочку сплати комісії за наступні роки. Разом із тим, 837 тис грн - комісію, яку повинно компенсувати Міністерство фінансів Республіки Білорусь за період 01.08.2020 року по 30.06.2021 року — КАТП має сплатити до 31.12.2021 року.
Наскільки ж подорожчає автобусний кредит у зв'язку з необхідністю платити додаткову комісію? Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик стверджує, що кінцева сума до сплати для бюджету Кременчука не збільшиться — оскільки «Укргазбанк», враховуючи ситуацію, погодився зменшити відсотки за користування кредитом.
Нагадаємо, тендер на придбання 10 автобусів відбувся у червні 2019 року, білоруську техніку купили у кременчуцького підприємства «Альфатекс». Ціна питання — майже 58 млн грн. На автобуси залучили кредитні кошти — сесія дала дозвіл КАТП 1628 на укладання кредитного договору в «Укргазбанку».