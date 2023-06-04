Ще 18 мільйонів за стабфонду виділили Кременчуцькому тролейбусному управлінню на борги

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 215

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» виділили 18,52 млн гривень на погашення боргів за куплені тролейбуси. Рішення виконкому про виділення коштів зі стабілізаційного фонду затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 2 червня.

Згідно з документом 13,09 млн гривень піде на сплату основної суми боргу (тіло кредиту), 5,43 млн гривень - на сплату відсотків та комісії за резервування кредитних коштів.

Раніше ми повідомляли, що у березні тролейбусному управлінню виділили 12,73 млн гривень з міського бюджету на виконання зобов’язань за кредитним договором.

Нагадаємо, мова йде про 8 млн євро кредитних коштів від ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів, які місто взяло у 2016 році.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у 2023 році на виконання боргових зобов'язань за кредитами з бюджету міста виплатять 141,7 млн гривень.