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4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 408

 

Через російську агресію в Україні поранення отримали вже понад 1005 дітей, 485 - загинули

Сьогодні в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф. Цей День був встановлений Верховною Радою минулого року.

Лише з дня повномасштабного вторгнення армії рф на територію України внаслідок збройної агресії росії загинуло 485 дітей. Тільки за офіційними даними Офісу Генерального прокурора в Україні станом на сьогодні 1005 дітей отримали поранення, 394 зникли безвісти, 19 505 примусово депортовані на територію держави-агресора. Ці цифри не є остаточними й повними, адже кількість вбитих, поранених та викрадених російськими окупантами дітей на окупованих територіях України достеменно невідома.

- Це не остаточні дані, оскільки нам досі невідома кількість дітей, які постраждали у місті Маріуполі, на інших територіях Донецької та Луганської областей, де постійно ведуться активні бойові дії, - зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що війна в Україні триває з 2014 року. З того часу і до 22 лютого 2022 року в Україні загинуло 152 дитини, а 146 зазнали поранень.

Серед останніх злочинів російських агресорів, внаслідок яких постраждали діти:

  • 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, внаслідок обстрілів окупантів Києва, біля медустанови у Деснянському районі разом з мамою загинула 9-річна дівчинка.
  • 3 червня внаслідок ракетного обстрілу міста Підгороднє Дніпропетровської області загинула 2-річна дівчинка та отримали поранення п'ятеро дітей віком від 6 до 17 років.
  • 3 червня внаслідок обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області поранено двох хлопців 15 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли армією рф в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 з них повністю зруйновано.

Російська федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та правила ведення війни, що призведе до визнання російської агресії в Україні актом геноциду проти української народу.

Не пробачимо! Кожний росіянин, від рук якого постраждала українська дитина, має бути покараний!

Завтра у Кременчуці вшанують пам'ять дітей, загиблих від російської агресії
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна вшанування пам'ять загиблі діти поранені
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