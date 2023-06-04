4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Сьогодні в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф. Цей День був встановлений Верховною Радою минулого року.
Лише з дня повномасштабного вторгнення армії рф на територію України внаслідок збройної агресії росії загинуло 485 дітей. Тільки за офіційними даними Офісу Генерального прокурора в Україні станом на сьогодні 1005 дітей отримали поранення, 394 зникли безвісти, 19 505 примусово депортовані на територію держави-агресора. Ці цифри не є остаточними й повними, адже кількість вбитих, поранених та викрадених російськими окупантами дітей на окупованих територіях України достеменно невідома.
Він нагадав, що війна в Україні триває з 2014 року. З того часу і до 22 лютого 2022 року в Україні загинуло 152 дитини, а 146 зазнали поранень.
Серед останніх злочинів російських агресорів, внаслідок яких постраждали діти:
Через бомбардування та обстріли армією рф в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 з них повністю зруйновано.
Російська федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та правила ведення війни, що призведе до визнання російської агресії в Україні актом геноциду проти української народу.
Не пробачимо! Кожний росіянин, від рук якого постраждала українська дитина, має бути покараний!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.