Учаснику АТО, війни з Росією та Євромайдану Олегу Бажану в Кременчуцькій РВА вручили орден Богдана Хмельницького

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 288

Сьогодні, 21 грудня, Олегу Бажану в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації вручили орден Богдана Хмельницького II ступеню. Нагороду захиснику України передав ТВО начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

Згідно з Указом Президента України № 513 від 24 серпня 2023 року майор Олег Миколайович Бажан нагороджений за особисту мужність, героїзм та самовіддані дії, проявлені у боях з ворогом під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

А наказом Міністра оборони України № 1214 від 13 вересня 2023 року він був нагороджений медаллю «За поранення».

Перед врученням державних нагород заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко нагадав присутнім про бойовий шлях Олега Бажана.

Колишній правоохоронець у 2013-2014 роках захищав Євромайдан у складі «Афганської сотні». З перших днів російсько-української війни, тобто з 2014 і по 2018 рік брав участь в АТО. Воював у складі 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр на Донеччині — в районах населених пунктів Торецьк, Майорськ, Зайцеве, Красногорівка та Шахта Южная. Цим батальйоном тоді командував легендарний кременчужанин полковник Олександр Щербина.

У 2015 році за особисту мужність та героїзм Олег Бажан був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню. Неодноразово заохочувався також відзнаками Міноборони та Генерального штабу ЗСУ.

У 2018 році він звільнився з військової служби за станом здоров’я через отримане поранення.

Повернувшись до мирного життя, Олег Бажан зайнявся активною громадською діяльністю, очоливши ветеранську ГО «Армія нескорених».

А у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, він о 6.00 прийшов до Кременчуцького РТЦК та СП, щоб стати на захист України. Був призваний та призначений заступником командира 45 окремого стрілецького батальйону з морально-психологічного забезпечення. Підрозділи цієї військової частини виконували бойові завдання у 2022 році під Новобахмутівкою та Олександрополем на Донеччині, а у 2023 році обороняли Авдіївку.

Олег Бажан особисто брав участь у ближніх боях «на нулі». В одному з таких боїв отримав чергове поранення.

Після нагородження офіцер сказав, що українці воюють не заради нагород, а щоб захистити незалежність та державний суверенітет України.

— Хочу подякувати усім, хто став на захист України, а також своєму командуванню та вищому військовому командуванню за високі нагороди, якими відзначили мою службу. І користуючись нагодою, хочу звернутися до ухилянтів та пояснити їм, що якщо орки дійдуть до Кременчука та будуть ходити по нашому місту, нашим паркам, то гріш ціна вам у цьому житті… — розповів Олег Бажан.

За його словами, зараз треба боронити країну, захищати її, заради дружин, батьків, дітей, онуків.

— Хочу, щоб ви брали приклад з тих, хто з перших днів війни пішли добровольцями на фронт. Вони також нічого не вміли, деякі з них навіть не проходили строкової служби. Але вони до сьогоднішнього дня воюють, захищають рідну землю. І воюють не тільки хлопці, а й дівчата, які не тільки знищують ворога дронами, але й влучно стріляють та, навіть, мишей вже не бояться, яких там дуже багато, — каже він.

Відповідаючи на питання журналістів, 56-річний військовий розповів про свою службу після початку повномасштабної війни. 45 окремий стрілецький батальйон був створений у Києві добровольцями з-поміж ветеранів морської піхоти. Брав участь у боях за Київ та Чернігів, а у квітні 2022 року увійшов до складу ЗСУ. Торік бійці батальйону тримали оборону на Донеччині в районах населених пунктів Новобахмутівка та Олександропіль. А після проходження бойового злагодження батальйон знову повернувся на Донбас і зараз виконує бойові завдання під Авдіївкою.

Про Олега Бажана розповіли його друзі, які прийшли на нагородження.

— У своєму житті він керується не доцільністю, а переконаннями та цінностями… Має власну позицію. Як тільки Україна опиняється в небезпеці, то він одразу в перших рядах, щоб її захистити. 24 лютого о 6 годині він вже був у військкоматі. Олег щира людина, справжній українець… Побільше б нам таких чоловіків, як він, — розповів Олександр Барковський, який знає Олега Бажана дуже давно — ще з часів гри у футбольній команді.

А бойовий побратим нагородженого героя з позивним «Бошик» розповів про те, як вони разом воюють у складі 45-го окремого стрілецького батальйону.

— Одне з завдань Олега Миколаєвича — перебувати разом з бійцями «на нулі» та підтримувати їх бойовий дух. Крім того, він готує документи щодо поранених та загиблих, і, звісно, йому приходиться спілкуватися з рідними загиблих. Тут він проявив себе якнайкраще. Має кремезний характер, силу волі й духу. Мені довелося з ним пліч-о-пліч воювати. Дякую Богу, що в мене є такий побратим. Я щиро вдячний всім побратимам та рідним загиблих Героїв… Все буде Україна! Слава Україні! — розповів військовий.