В Горішніх Плавнях стартував загальнонаціональний проєкт «Пліч-о-пліч»

Переможці з кожного виду спорту будуть представляти Горішньоплавнівську територіальну громаду на змаганнях районного рівня
6 лютого у Горішніх Плавнях розпочалися територіальні змагання «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». Участь у змаганнях візьмуть учні закладів загальної середньої освіти Горішньоплавнівської територіальної громади.
Програма змагань складається з трьох видів спорту:
Переможці з кожного виду спорту будуть представляти Горішньоплавнівську територіальну громаду на змаганнях районного рівня.
Другий етап загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» триватиме в регіонах до 30 березня. У ньому за право боротися на третьому, районному етапі змагатимуться школи територіальних громад. Загалом же до участі у пʼяти видах спорту зареєструвалось 29 055 колективів.
«Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» на Полтавщині об'єднали понад 16 тисяч дітей. Сформовані 1287 шкільних команд у п’яти видах спорту.
Команди, які стануть найсильнішими у своїх областях, сперечатимуться за титул чемпіонів України. Нагадаємо «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» — щорічні змагання, розроблені за європейським та світовим досвідом. Наш девіз — «Разом переможемо!». Мета — залучити якомога школярів до занять фізкультурою і спортом, сформувати у них лідерські якості, покращити соціальні навички і допомогти знайти нових друзів.
Відзначимо, проєкт активно підтримують зірки українського спорту, кумири тисяч юних спортсменів: Андрій Шевченко, Олександр Усик, Еліна Світоліна, Олександр Зінченко, Жан Беленюк і багато інших. Кількість зіркових амбасадорів проєкту постійно збільшується.
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