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В Горішніх Плавнях стартував загальнонаціональний проєкт «Пліч-о-пліч»

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 97

 

Переможці з кожного виду спорту будуть представляти Горішньоплавнівську територіальну громаду на змаганнях районного рівня

6 лютого у Горішніх Плавнях розпочалися територіальні змагання «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». Участь у змаганнях візьмуть учні закладів загальної середньої освіти Горішньоплавнівської територіальної громади.

Програма змагань складається з трьох видів спорту:

  • з 6 по 8 лютого — змагання з футзалу;
  • з 14 по 15 лютого — змагання з волейболу;
  • з 20 по 21 лютого — змагання з баскетболу;

Переможці з кожного виду спорту будуть представляти Горішньоплавнівську територіальну громаду на змаганнях районного рівня.

Другий етап загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» триватиме в регіонах до 30 березня. У ньому за право боротися на третьому, районному етапі змагатимуться школи територіальних громад. Загалом же до участі у пʼяти видах спорту зареєструвалось 29 055 колективів.

«Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» на Полтавщині об'єднали понад 16 тисяч дітей. Сформовані 1287 шкільних команд у п’яти видах спорту.

Команди, які стануть найсильнішими у своїх областях, сперечатимуться за титул чемпіонів України. Нагадаємо «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» — щорічні змагання, розроблені за європейським та світовим досвідом. Наш девіз — «Разом переможемо!». Мета — залучити якомога школярів до занять фізкультурою і спортом, сформувати у них лідерські якості, покращити соціальні навички і допомогти знайти нових друзів.

Відзначимо, проєкт активно підтримують зірки українського спорту, кумири тисяч юних спортсменів: Андрій Шевченко, Олександр Усик, Еліна Світоліна, Олександр Зінченко, Жан Беленюк і багато інших. Кількість зіркових амбасадорів проєкту постійно збільшується.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
Теги: Горішні Плавні
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