Область зекономила 444 млн грн завдяки договору між «Полтаватеплоенерго» та «Нафтогаз Трейдинг»

Завдяки укладеному договору між «Полтаватеплоенерго» та «Нафтогаз Трейдинг» області вдалося зекономити 444 мільйони гривень. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Поки що пільгова ціна зберігається лише на січень. Проте вже це, за словами Проніна, допомогло зберегти майже 15% обласного бюджету. У разі укладання угоди на умовах постачальника останньої надії сума становила б 767 мільонів гривень.
Прововження договору між компаніями на пільгових умовах запобігло збанкрутуванню «Полтаватеплоенерго».
Нині тривають переговори щодо продовження договору на пільгових умовах на лютий та березень.
Нагадаємо, у січні цього року голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький ініціював звернення до Президента та Уряду у зв'язку із боргом Кременчуцької ТЕЦ, яка перейшла на баланс області разом із боргом у майже 1,5 млрд грн та переведенням «Полтаватеплоенерго» на тариф постачальника останньої надії.
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