Область зекономила 444 млн грн завдяки договору між «Полтаватеплоенерго» та «Нафтогаз Трейдинг»

Сьогодні, 19:53 Переглядів: 0

Щоправда, договір уклали поки лише на січень

Завдяки укладеному договору між «Полтаватеплоенерго» та «Нафтогаз Трейдинг» області вдалося зекономити 444 мільйони гривень. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Поки що пільгова ціна зберігається лише на січень. Проте вже це, за словами Проніна, допомогло зберегти майже 15% обласного бюджету. У разі укладання угоди на умовах постачальника останньої надії сума становила б 767 мільонів гривень.

Прововження договору між компаніями на пільгових умовах запобігло збанкрутуванню «Полтаватеплоенерго».

Нині тривають переговори щодо продовження договору на пільгових умовах на лютий та березень.

Обласна влада докладає максимум зусиль, аби це питання було врегульоване якнайшвидше. Ефективна комунікація між усіма учасниками – запорука дієвих рішень. Найважливіше, аби люди взимку були з теплом та гарячою водою, – додав Філіп Пронін.

Нагадаємо, у січні цього року голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький ініціював звернення до Президента та Уряду у зв'язку із боргом Кременчуцької ТЕЦ, яка перейшла на баланс області разом із боргом у майже 1,5 млрд грн та переведенням «Полтаватеплоенерго» на тариф постачальника останньої надії.