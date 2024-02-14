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Кременчук, Освіта

Весняні канікули у кременчуцьких школярів будуть наприкінці березня

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 320

 

Також стала відома дата закінчення навчального року

Цього року кременчуцькі школярі підуть на весняні канікули наприкінці березня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Розпочнуться канікули 25 березня і триватимуть тиждень — до 31 березня включно.

Також у пресслужбі повідомляють, що навчальний рік у кременчуцьких школах планують завершити 31 травня.

Нагадаємо, у зв’язку із високим рівнем захворюваності на ГРВІ та грип у Кременчуцькому районі 15 закладів освіти закрили на карантин.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 24 канал
Теги: Кременчук освіта школи діти учні канікули
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