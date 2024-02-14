Весняні канікули у кременчуцьких школярів будуть наприкінці березня

Цього року кременчуцькі школярі підуть на весняні канікули наприкінці березня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Розпочнуться канікули 25 березня і триватимуть тиждень — до 31 березня включно.
Також у пресслужбі повідомляють, що навчальний рік у кременчуцьких школах планують завершити 31 травня.
Нагадаємо, у зв’язку із високим рівнем захворюваності на ГРВІ та грип у Кременчуцькому районі 15 закладів освіти закрили на карантин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.