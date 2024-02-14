У Кременчуцькому районі протягом двох днів проходитимуть навчальні стрільби

14 та 15 лютого на території Кременчуцького району орієнтовно з 15.30 до 20.00 проходитимуть навчальні стрільби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Мешканців району закликають зберігати спокій та не обговорювати й не розголошувати у соцмережах напрямок, звідки лунають постріли.
Нагадаємо, що бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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