Двоє чоловіків провалилися під кригу: один загинув, другого врятувала поліція

14 лютого близько 10.00 у Глобиному на річці Сухий Омельник під кригу провалилися двоє чоловіків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
На місце події поліцію викликали очевидці. За попередньою інформацією, двоє чоловіків вийшли на кригу та провалилися у воду.
Правоохоронцям вдалося врятувати одного із чоловіків — його відвезли до лікарні. Іншого ж чоловіка дістали із води вже мертвого.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція продовжує з’ясовувати причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині двоє чоловіків провалилися під кригу на території санаторію — їх вдалося врятувати.
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