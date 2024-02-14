Двоє чоловіків провалилися під кригу: один загинув, другого врятувала поліція

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 260

14 лютого близько 10.00 у Глобиному на річці Сухий Омельник під кригу провалилися двоє чоловіків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце події поліцію викликали очевидці. За попередньою інформацією, двоє чоловіків вийшли на кригу та провалилися у воду.

Правоохоронцям вдалося врятувати одного із чоловіків — його відвезли до лікарні. Іншого ж чоловіка дістали із води вже мертвого.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує з’ясовувати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині двоє чоловіків провалилися під кригу на території санаторію — їх вдалося врятувати.