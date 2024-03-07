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На Полтавщині розширюють проєкт зі співпраці з громадами й податківцями у земельних питаннях

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 95

 

Цей проєкт допоможе громадам актуалізувати інформацію про наявні земельні ділянки, їх власників та користувачів і залучити кошти від цього податку у свої бюджети

На Полтавщині розширюють новий проєкт зі співпраці з громадами й податківцями у земельних питаннях. Мова йде про мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Цей проєкт допоможе громадам актуалізувати інформацію про наявні земельні ділянки, їх власників та користувачів і залучити кошти від цього податку у свої бюджети.

Експериментальний проєкт провели на прикладі Великорублівської та Мачухівської територіальних громад. Тобто, спеціалісти звірили наявні у громадах і базах податківців переліки власників земельних ділянок. Так, за майже 600 ділянками сформовані податкові повідомлення про МПЗ на понад 2,4 млн грн. Близько за місяць власники ділянок вже сплатили 1/5 цієї суми, тож до бюджетів цих двох громад надійшло майже 500 тисяч гривень.

За словами Філіпа Проніна, ініціатива дає позитивні результати, тож її розширюють на всю область.

– Департамент агропромислового розвитку ОВА розробив покроковий алгоритм дій. Його презентували органам місцевого самоврядування на спільній онлайн-нараді, – зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону.

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Автор: Дарія Згура
Теги: податки Полтавщина земельна ділянка
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