На Полтавщині розширюють проєкт зі співпраці з громадами й податківцями у земельних питаннях

Цей проєкт допоможе громадам актуалізувати інформацію про наявні земельні ділянки, їх власників та користувачів і залучити кошти від цього податку у свої бюджети
На Полтавщині розширюють новий проєкт зі співпраці з громадами й податківцями у земельних питаннях. Мова йде про мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Цей проєкт допоможе громадам актуалізувати інформацію про наявні земельні ділянки, їх власників та користувачів і залучити кошти від цього податку у свої бюджети.
Експериментальний проєкт провели на прикладі Великорублівської та Мачухівської територіальних громад. Тобто, спеціалісти звірили наявні у громадах і базах податківців переліки власників земельних ділянок. Так, за майже 600 ділянками сформовані податкові повідомлення про МПЗ на понад 2,4 млн грн. Близько за місяць власники ділянок вже сплатили 1/5 цієї суми, тож до бюджетів цих двох громад надійшло майже 500 тисяч гривень.
За словами Філіпа Проніна, ініціатива дає позитивні результати, тож її розширюють на всю область.
Нагадаємо, що усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону.
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