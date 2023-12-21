У Польщі засудили полтавця, який працював на Федеральну Службу Безпеки

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 237

У Польщі засудили 19-річного полтавця, який працював на Федеральну Службу Безпеки. Про це повідомили у польському виданні РАР.

Відомо, що полтавця разом з 13 спільниками викрили польські правоохоронці. Група планувала підірвати потяг з військовою допомогою для України.

Загалом суд в Любліні засудив 14 громадян України, Білорусі та Росії. Нині полтавець зі спільниками перебуває під тимчасовим арештом.

За інформацією слідчих Агенства внутрішньої безпеки та прокуратури Польщі, підозрювані з січня по червень 2023 року діяли в Хелмі, Перемишлі, Жешуві, Гданську та інших містах Польщі.

Вони отримували накази через месенджер Telegram. За винагороду в 10 тисяч доларів планували пустити з рейок потяг з військовою допомогою Україні. Для цього вздовж залізничних шляхів вони встановили постійно діючі відеокамери. Також цілодобово чергували поблизу морських портів, аеропортів та залізничних станцій.

Також учасники групи проводили дезінформаційну діяльність з метою дестабілізації ситуації в Польщі та провокували вороже ставлення поляків до українців. За свою роботу усі отримували перекази в американських доларах.

Під час засідання деякі адвокати просили дозволити відбувати покарання їх клієнтам у Польщі. Усі отримали різні вироки: від 1 року й 1 місяця до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, судитимуть жителя Полтавщини, який закликав приєднати Україну до Росії «силовим шляхом».