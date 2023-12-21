Кременчужанка поскаржилася, що у гімназії №27 хлопці, дівчата та вчителі ходять в один туалет

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Проблема зумовлена тим, що відносно невелику будівлю відвідують одразу учні з гімназій №27 та 18, а також дошкільнята з дитсадків №62 та 41

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, донька якої навчається у 7 класі Кременчуцької гімназії № 27. Вона поскаржилася, що учні — дівчатка та хлопчики, а також вчителі ходять в одну вбиральню.

Ось текст її листа:

«З початку навчального року батькам пообіцяли, що школа почне працювати в офлайн-формі (у нас є сховище). Ми зраділи, що діти хоч вийдуть на навчання, нас не злякала перспектива третьої зміни з 14.45 до 18.00. Але нам не все сказали.

З’ясувалося, що в нашій школі ще садочок займає перший поверх. А ще додали дітей з 18 гімназії. І вийшло, що ми, батьки, для своїх дітей готували клас: фарбували підлогу, купували стенди, купували і кріпили гачки для портфелів. І першого вересня в наш клас помістили дітей з іншої школи, а наших з'єднали 2 класи в один і перевили в інший клас.

У школу моя дитина ходить 4 тижні із 26, які були до кінця семестру за 1 і 2 чверть, а інші тижні — онлайн. Найцікавіше, що інші школи працюють, і діти ходять кожен тиждень хоч по 2 чи 3 дні.

У нас маленька школа — всього 1 корпус, там 14 кабінетів. Але найгірше в цьому те, що у дітей один туалет на всіх, в який ходять хлопці й дівчата разом. Бо другий віддали під дитячий садок.

У мене дочка терпить і боїться туди ходити. Був випадок, коли вона там була, і зайшли хлопці з 9 класу, злякалась. Початкову школу водить вчитель усіх дівчат разом, а якщо не в змозі терпіти? А старшим дівчатам як бути?

Першу чверть навіть кабінок не було. Зараз поставили, але знизу такі дірки, що дитина коли присідає, всю попу видно. Двері без гачків. І взагалі, чи можна у наш час робити туалет разом хлопців і дівчат?

У нас роблять вигляд, що все нормально. Три зміни — це нормально? Садочок в школі — це нормально? Чому наші діти повинні ущемлятися?»

За коментарем «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора гімназії № 27 Сергія Касюри.

Щодо вбиралень

Пан Касюра визнав, що проблема є і зумовлена вона тим, що відносно невелику будівлю відвідують одразу учні з гімназій № 27 та 18, а також дошкільнята з дитсадків № 62 та 41.

Він зазначив, що до адміністрації школи на початку вересня зверталися батьки зі скаргами щодо санвузла, тоді у кабінках туалету повісили дверцята і поставили чергових.

Такий вигляд має вбиральня зараз

— Якби у нашому закладі навчалася одна організація — наша школа, тоді б питань не було. Тоді б туалет був і для дівчаток, і для хлопців. Але на нульовому поверсі у нас є туалет, яким можуть користуватися діти, — зазначив директор.

На наше запитання, чому на дверях кабінок немає гачків чи шпінгалетів, директор відповідає:

— Там взагалі така конструкція, що не передбачає, що їх (двері — ред.) можна буде закрити, але навчальний заклад працює над цим. Ми це питання вирішимо, як діти підуть на зимові канікули.

Він наголосив, що у вбиральні біля укриття на нульовому поверсі кабінки з дверима, що закриваються. Цей санвузол постійно відчинений, і учні також можуть вільно його відвідувати.

Сергій Касюра пояснює, що у школі розробили графік чергувань вчителів гімназій № 27 та 18, які на перервах «запускають» у туалет тільки дівчат, а юнаки чекають, а потім — тільки хлопців, а дівчатка чекають. Коли вчителі йдуть на уроки, у санвузлі чергує технічний працівник.

— Якщо дитині закортить під час уроку, ми не забороняємо у зв’язку з такою ситуацією. Дитина іде самостійно у туалет, а там чергує технічна працівниця, і вона регулює: якщо дівчинка зайде, то хлопчиків не пускають. І навпаки.

Графік чергувань

Також він розповів, що ще є туалет в укритті, але його відривають тільки у випадку довготривалої повітряної тривоги, коли діти довгий час знаходяться у сховищі. Проте на постійній основі він не працює, бо знаходиться у приміщенні подвійного призначення, і діти туди мусять ходити лише у супроводі працівників школи.

Щодо занять

На запитання, чому діти рідко ходять на офлайн-заняття, Сергій Касюра каже, що учні гімназії № 18 займають 4 кабінети, також і школярі гімназії № 27 навчаються у 4 кабінетах.

Графік складено так, що діти навчаються за змішаним форматом. Немає змоги, щоб вони відвідували заклад кожного дня, бо на всіх не вистачить місця. Учні відвідують очні уроки за два тижні (тобто два тижні очно, два — онлайн).

За рекомендаціями Міністерства освіти і науки, початкова школа займається наскрізно — кожен день, хоча частина уроків все ж винесена в онлайн. Читання, українська мова, математика, «Досліджую світ» вони проходять у школі, а малювання та інші — викладаються онлайн.

— А далі ми розмежовували дітей, бо у нас обмежене місце, і щоб вони не конфліктували. Ми спілкувалися з адміністрацією 17 гімназії… Деякі діти між собою на районі конфліктують, і щоб це не перенеслося у школу, ми розмежовували класи і складали графік. І так вийшло, що у нас 5-9 класи — це друга зміна. Починається вона о 14.20 і триває до 17.45, — розповідає Сергій Касюра.

Що кажуть у департаменті освіти

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зателефонував у департамент освіти, щоб дізнатися, коли у дитсадках № 41 та 62, а також у гімназії № 18 будуть власні укриття, що допоможе розвантажити школу № 27.

Перша заступниця директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко прокоментувала, що для дитячого садка № 41 вже розробили проєктно-кошторисну документацію на облаштування укриття, для дитсадка № 62 — ще ні. У гімназії № 18 немає змоги облаштувати сховище. А отже, коли у дитсадку № 41 буде готове укриття, учні школи № 18 у випадку повітряної тривоги ним користуватимуться.

Крім того, для дошкільних закладів № 41 та 62, а також для гімназії № 18 розробили проєктно-кошторисну документацію на встановлення пожежної сигналізації.

Оскільки безпосередньо роботи з облаштування укриттів у дитячих садках № 41 та 62 ще не почалися, можна зробити висновок, що принаймні у найближчі місяці ситуація у Кременчуцькій гімназії № 27 не зміниться.