На новорічній сесії міський голова спробує остаточно зґвалтувати регламент – депутат Лазоренко

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 114 Позиція

У новій редакції найважливішого документа ради пропонується легалізувати участь і голосування депутатів не лише у Viber, а й в інших мобільних месенджерах

28 грудня має відбутися остання в цьому році сесія Кременчуцької міської ради, на якій планується внести зміни до діючого Регламенту ради. А вже завтра об 11.00 скликається засідання постійної депутатської комісії, під головування головного юриста мерії Валерія Мірошниченка, на якій планується розглянути запропоновані зміни.

За словами депутата міськради Богдана Лазоренка, причиною, через яку потрібно якнайшвидше вносити зміни до існуючого регламенту, є незаконність процедури та протиправність чи не всіх рішень, які приймала Кременчуцька міська рада від початку широкомасштабного вторгнення. Майже два роки, попри відсутність кворуму, письмової реєстрації та всупереч чинному законодавству, міський голова Малецький «проштовхував потрібні йому рішення за допомогою мобільного месенджеру Вайбер». Так, для прийняття того чи іншого рішення, депутату, який міг перебувати де завгодно, достатньо було лише натиснути сердечко, що своєю чергою свідчило про його позицію з того чи іншого питання.

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який від самого початку виступав проти такої форми голосування, звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду, з проханням визнати низку пленарних засідань, а також рішення, які на них приймалися незаконними та протиправними.

Ініціативу підтримали й небайдужі громадяни — з аналогічними вимогами до суду звернувся офіцер Збройних сил України, депутат райради Сергій Захожий, який також виступає проти будівництва приватного нафтопереробного заводу на теренах Північного промислового вузла.

На незаконність та протиправність однієї з сесій і прийнятого на ній рішення, вказали й батьки учнів 29 гімназії, які відтепер позбавлені можливості відвідувати стіни рідної школи. Вони оскаржують дії не лише Кременчуцької міської ради, а просять суд визнати незаконними дії міського голови Малецького, який відкрив нелегітимне засідання сесії.

У новій редакції найважливішого документа ради пропонується легалізувати участь і голосування депутатів не лише у Viber, а й в інших мобільних месенджерах, таких як: Watsup, Zoom, Google Meet, Skype, Signal, Telegram. Зробити це вони вирішили після того, коли Богдан Лазоренко вказав на сфальсифіковані документи, які надає суду міська рада. За його словами, аналізуючи норми діючого регламенту ради, вбачається, що автором підробних документів з неправдивими відомостями є саме Віталій Малецький.

Згідно ст. 95 діючого регламенту, міський голова ставить відмітку щодо присутності або ж відсутності депутата навпроти його прізвища, після чого разом з секретарем ради підписує цей документ. Таки чином пан Малецький поставив відмітку, щодо присутності секретаря ради на сесії від 8 вересня 2023 року, хоча в той день секретар ради Гриценко перебував у відрядженні. Тепер цю функцію буде покладено на Департамент забезпечення діяльності ради. Щоб убезпечити Малецького від кримінальних переслідувань і будь-якої відповідальності статтю про те, що сесію необхідно відкривати, чомусь взагалі прибрали з нової версії робочого документу.

Чому Малецькому так потрібен Вайбер

Інша причина, чому в Малецького не можуть відмовитись від голосування у Вайбері — неможливість забезпечити фізичну присутність частини депутатів, які звикли голосувати дистанційно. Майже останні два роки, депутати могли забезпечувати прийняття необхідних рішень, сидячи в кав’ярні чи то в салоні краси. Дехто, взагалі, міг навіть не виходити з дому, інша частина народних обранців спокійно голосує з-за кордону.

Для декого, голосування у Вайбері стало зручним і комфортним. Проте варто нагадати, що законодавець подбав, в першу чергу, про законність процедури, а не про комфорт, тих, кому чомусь стало складно приходити до зали сесійних засідань. Останнє твердження, також має неабияке значення, адже діючий регламент, визначає місцем для голосування, саме сесійну залу, з конкретною адресою Площа Перемоги 2.

Як ідентифікувати депутатів

Відповідь на це питання дає чинна і діюча версія Регламенту міської ради, який прийняли в грудні 2020 року. Насправді, проводячи сесії в режимі комбінованого дистанційного засідання, зображення кожного з депутатів, прізвище якого назвав головуючий, має виводитись на великий екран, запис якого паралельно веде технічний пристрій. Депутат називає номер рішення за яке голосує, та особисто засвідчує позицію, вимовляючи «за», «проти» або ж «утримався». Наступним кроком, головуючий підтверджує волевиявлення депутата, а результати заносяться в протокол.

Як стало відомо редакції, жодного разу, від початку широкомасштабного вторгнення така процедура не застосовувалась, а мобільні застосунки, на жаль, не дозволяють жодним чином забезпечити ідентифікацію особи.

Не зовсім зрозуміло, яка доля чекає і систему для голосування «ГОЛОС», яку придбали коштами платників податків. Аналізуючи робочий документ, що пропонується до прийняття, складається враження, що кошти, банально були викинуті на смітник.

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко:

— Вибачте, але аналізуючи робочий документ, який отримали депутати, складається враження, що його писав відвертий телепень. І мені стає відверто соромно, коли головний юрист мерії бере на себе відповідальність за набір нормативно-правового безглуздя. Це той випадок, коли просто неможливо запропонувати якісь конструктивні правки, адже те, що пропонується до розгляду — це суцільна маячня. Звичайнісінький набір норм, що суперечать одна одній. Уявіть собі, вони навіть в одному абзаці, так і написали: норми Регламенту можуть суперечити одна одній. Мета прийняття цього документа лише одна — мінімізувати персональну відповідальність міського голови та закріпити в регламенті визначення мобільного додатку Вайбер, що може використовуватись, як система для голосування. Наразі ми маємо не ідеальну, проте працюючу версію регламенту, яка хоча б не суперечить тому, що визначене законодавством. Єдина зміна, яку потрібно внести, це визначити систему «ГОЛОС», яка, на час воєнного стану, може використовуватись для голосування, все решта, немає жодного сенсу. Це голосування це квиток в один кінець, квиток в часи коли «регіонали», в січні 2014 року, руками голосували за диктаторські закони Януковича. Якщо це шлях який обрали наші чиновники для Кременчука, то мені здається, що це шлях до диктатури.



