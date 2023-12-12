Частина учасників «фейкових» громадських слухань про будівництво приватного НПЗ не зареєстрована в Кременчуці — Лазоренко

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 111 Позиція

Справа будівництва приватного НПЗ для бізнес-партнерів і наближених осіб до ексрегіонал нардепа Шаповалова і мера Малецького обростає подробицями

Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовними заявами депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка та депутата Кременчуцької районної ради, ветерана АТО Сергія Захожого. В судовому порядку позивачі доводять незаконність громадських слухань, організаторами яких виступала Кременчуцька міська рада.

Так, 21 липня 2023 року, з порушенням процедури, та порядку організації і проведення громадських слухань, міська рада і наближені до влади представники нафтопереробного бізнесу, забезпечили явку учасників, які в свою чергу, дозволили ухвалити рішення, щодо розгляду проєкту містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки.

У вересні, депутат Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренко скерував депутатське звернення, в якому вимагав надати додаток до протоколу громадських слухань з переліком усіх учасників відповідного дійства. Міська рада, в протиправний спосіб, депутату відмовила. Виявляється на те були вагомі причини.

Після наданих до суду документів та їх подальшого аналізу депутатом Лазоренком та його адвокатом, виявилося, що частина учасників громадських слухань Кременчуцької територіальної громади навіть не зареєстрована в нашому місті, а отже взагалі не мала права брати участі у голосуванні. Наші владники чомусь вирішили, що долю мешканців нашого міста можуть вирішувати не лише жителі навколишніх сіл, а й громадяни зареєстровані в низці обласних центрів.

З додатку до протоколу слухань вбачається, що учасниками останніх були «Сазонов Сергій» місце проживання якого — Полтава, «Зикович Олександр» і «Зикович Оксана» — мешканці с. Камбурліївка, «Заніздра Марія» — с. Чечелево, «Литвин Роман» — Київ, «Мицик Владислава» — Полтава, «Мітін Дмитро» — Горішні Плавні, «Довженко Оксана» — с. Садки, «Лазоренко Валентина» — в/ч А1546, «Гориславець Роман» — Полтава, «Некрасова Алла» — с. Потоки, «Удовенко Василь» — с. Потоки, «Крайній Леонід» — с. Потоки, «Євсейкін» Антон» — с. Кривуші, «Богданов Олександр» — с. Глушкове Друга, «Вандяєва Анастасія» — с. Нова Знам’янка, «Лоцкін Сергій» — Світловодськ, «Старокожко Ольга» — смт.Котельва, «Кобзарь Людмила» — с. Потоки, «Дедова Тетяна» — с. Потоки, «Чернявський Андрій» — Харків, «Чудний В’ячеслав» — смт.Андріївка, «Євсейкіна Валерія» — Дніпро, «Гузанко Сергій» — с. Чечелево, «Крикливець Іван» — с. Піщане, «Фьодоров Олександр» — Полтава, «Коломієць Віктор» — с. Придніпрянське.

Виникають логічні запитання: чому коли справа стосується бізнес-інтересів ціною здоров’я і комфортного життя кременчучан, влада проштовхує потрібні їй рішення вдаючись до маніпуляцій і фальсифікацій? Чому за перспективу будівництва нової екологічної бомби сповільненої дії, голосують ті, хто не має жодного відношення до нашого міста?

Що ж стосується членів громади нібито зареєстрованих у Кременчуці, то й тут організатори, вказуючи вулицю, чомусь вирішили навіть не зазначати населений пункт. Про решту ідентифікаційних даних мова також не йде.

Закон з цього приводу говорить наступне. Згідно п. 15 ч.1 ст. 1 Закону України «Про медіа» передбачено, що ідентифікаційні дані — це сукупність даних, що дає змогу однозначно встановити особу, а саме: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, номер та (за наявності) серія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), відомості про громадянство, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Очевидно, що такі докази також не мають бути враховані судом, оскільки є неналежними та лише підтверджують незаконність проведення, так званих громадських слухань.