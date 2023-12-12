У Кременчуцькому районі рятувальники загасили пожежу на зерносушарці

12 грудня близько 7.00 на зерносушарці у Козельщині сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
О 8.07 рятувальники пожежу локалізували, а о 9.10 — ліквідували повністю. Травмованих чи загиблих людей внаслідок загоряння немає.
Полум’я знищило шахту зерносушарки та насіння соняшнику. Загалом приміщення вдалося врятувати від повного знищення вогнем.
Пожежу гасили 25 надзвичайників, при цьому задіяли 6 пожежних машин.
Представники ДСНС встановлюють причину загоряння.
Нагадаємо, за попередню добу у Полтавській області у пожежі у Хоролі загинув чоловік, а в Опішні — жінка.
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