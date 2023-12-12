Підтримка родини, молоді та культурний розвиток в Горішніх Плавнях

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21 листопада на сесії Горішньоплавнівської міської ради обговорили результати роботи місцевих органів у 2023 році. Про це повідомляє газета «Хроніки тижня». Громада зосередилася на модернізації освітніх закладів та покращенні умов для освіти в умовах воєнного стану.

Як наголосив Дмитро Биков, діяльність відділу у справах сім'ї та молоді в цьому році була спрямована на підтримку багатодітних сімей та сімей з дітьми з інвалідністю. У місті зареєстровано 304 багатодітні родини з 970 дітьми. Було видано 35 посвідчень багатодітної родини і проведено шість гуманітарних акцій для надання продуктових наборів, а також 15 родин отримали набори канцтоварів до Дня знань.

У службі справ дітей та молоді зареєстровано 76 сиріт та дітей без батьків. Всі успішно виховуються в сімейних умовах. З березня 2023 року діє «Молодіжний парламент» для збору ідей від учнів і вчителів.

Молодь віком 18+ спільно з підлітками реалізує такі проєкти: свято для дітей, батьківський квест, свято молоді, ігри та вікторини, ігрохаб для дітей і підлітків, проєкти з гендерної рівності, національно-патріотичні і бізнес-ініціативи для молоді.

У 2023 році організовано патріотичні заходи до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня єднання, Дня міста, Всеукраїнського дня вишиванки. А ще до Дня захисту дітей, Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Дня захисників і захисниць України та до професійних свят.

Виконано ремонт і облаштування відділу дитячої літератури центральної міської бібліотеки, ремонт навчального кабінету музичної школи. Уперше за 60 років історії міста Краєзнавчий музей отримає власне приміщення, у головній залі якого буде представлено експозицію, присвячену російсько-українській війні. Відкриття відбулося на 6 грудня.

Молоді музиканти отримали 54 перемоги на конкурсах, художники — 55. У 2023 році у Культурному центрі бібліотеки проведено близько 30 заходів, включаючи презентації книг, лекції, зустрічі з письменниками, музичні вечори і літературні читання. Також діють бібліотечні клуби та виїзні акції.

Організовано 22 виставки в міській виставковій залі, традиційними стали зустрічі з художниками та майстер-класи від них.

Завершуючи звіт, Дмитро Биков подякував Збройним силам України, що тримають оборону, захищають свободу й незалежність України. Висловив вдячність за підтримку військових, співпрацю на благо громади Почесним громадянам міста — Костянтину Жеваго, Віктору Лотоусу, Олександру Морозу, а також генеральному директору ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарасу Зінченку, генеральному директору ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрію Химичу, депутату Полтавської обласної ради Вячеславу Мінязеву та іншим керівникам підприємств та установ міста.

Очільник громади також подякував за злагоджену роботу депутатам Горішньоплавнівської міської ради, заступникам міського голови, структурним підрозділам і виконавчому комітету міської ради та відзначив спільну та ефективну роботу колективів бюджетних закладів, комунальних підприємств, громадських організацій, волонтерів на благо міста.