«Я нічого не приховую та подаю декларації щороку», - начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік

Сьогодні, 12 грудня, під час ранкового брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про його декларацію за 2022 рік та чутки, що поширюються у соцмережах, щодо його майнового стану.
Очільник району відповів, що відкритий та прозорий, і, на відміну від деяких інших чиновників, щороку заповнює декларації про свій майновий стан, робить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та нічого не приховує.
Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ державні службовці мали право не подавати декларацію про доходи та свій майновий стан. Більшість депутатів та чиновників так і робили — такі декларації не подавали. Втім тепер вони мають подати декларації за 2021 та 2022 роки.
Нагадаємо, за даними YouControl, основний вид діяльності підприємиці Оксани Лєднік, яка є дружиною Олега Лєдніка — роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Серед іншого, дружина начальника КРВА надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Також торгує меблями, килимами, машинами, освітлювальним приладдям і деревиною.
За даними YouControl, батько начальника РВА Віктор Лєднік — підприємець, займається будівництвом. Його фірма ПП «Райагробуд», як вказано у Prozzoro, неодноразово вигравала у тендерах від комунальних підприємств, закладів та установ у Глобиному та Глобинській громаді.
Нагадаємо, що керівник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подав декларацію за доходи за 2022 рік, з якої стало відомо, що за два роки він отримав у подарунок від батька майже 3 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.