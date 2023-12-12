«Я нічого не приховую та подаю декларації щороку», - начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 4

У родини очільника району є бізнес, який відкрили ще у 90-х роках минулого століття

Сьогодні, 12 грудня, під час ранкового брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про його декларацію за 2022 рік та чутки, що поширюються у соцмережах, щодо його майнового стану.

Очільник району відповів, що відкритий та прозорий, і, на відміну від деяких інших чиновників, щороку заповнює декларації про свій майновий стан, робить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та нічого не приховує.

— Я нічого не приховую… Що є, то є — одну машину продав, і за ці кошти дружина придбала іншу автівку. Електромобіль. Зауважу, що у нас є родинний бізнес, який відкрили ще у 90-х роках. А взагалі, коли президент мене призначив на посаду, то я багато чого цікавого про себе в інтернеті дізнався, що мене здивувало. Я не ховаю нічого, бо немає чого приховувати. В декларації все відображаю. А якщо хтось пише всілякі гидоти, то вони вже не знають, як вкусити, — заявив Олег Лєднік.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ державні службовці мали право не подавати декларацію про доходи та свій майновий стан. Більшість депутатів та чиновників так і робили — такі декларації не подавали. Втім тепер вони мають подати декларації за 2021 та 2022 роки.

Нагадаємо, за даними YouControl, основний вид діяльності підприємиці Оксани Лєднік, яка є дружиною Олега Лєдніка — роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Серед іншого, дружина начальника КРВА надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Також торгує меблями, килимами, машинами, освітлювальним приладдям і деревиною.

За даними YouControl, батько начальника РВА Віктор Лєднік — підприємець, займається будівництвом. Його фірма ПП «Райагробуд», як вказано у Prozzoro, неодноразово вигравала у тендерах від комунальних підприємств, закладів та установ у Глобиному та Глобинській громаді.

Нагадаємо, що керівник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік подав декларацію за доходи за 2022 рік, з якої стало відомо, що за два роки він отримав у подарунок від батька майже 3 млн грн.



