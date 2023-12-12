У Кременчуці поліція розшукувала зниклу школярку

12 грудня близько 13.00 у Кременчуці 8-річна дівчинка не повернулася додому після занять у школі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Через відсутність мобільного зв’язку батьки не могли до дитини додзвонитися, тому й звернулися за допомогою до поліції.
Правоохоронці відразу почали пошукові роботи.
За деякий час дівчинка сама повернулася додому.
Нагадаємо, на минулих вихідних поліція Кременчука розшукувала двох дівчат. 10-річна дівчинка перебувала у подруги, де поліція її і знайшла, 13-річну кременчужанку теж знайшли у друзів у центральній частині міста.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.