У Кременчуці поліція розшукувала зниклу школярку

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Дівчинка не виходила на зв'язок із батьками

12 грудня близько 13.00 у Кременчуці 8-річна дівчинка не повернулася додому після занять у школі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Через відсутність мобільного зв’язку батьки не могли до дитини додзвонитися, тому й звернулися за допомогою до поліції.

Правоохоронці відразу почали пошукові роботи.

За деякий час дівчинка сама повернулася додому.

Нагадаємо, на минулих вихідних поліція Кременчука розшукувала двох дівчат. 10-річна дівчинка перебувала у подруги, де поліція її і знайшла, 13-річну кременчужанку теж знайшли у друзів у центральній частині міста.