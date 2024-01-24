На Кременчуччині поліціянти вилучили у чоловіка гранату та близько 300 набоїв

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Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Вчора, 23 січня, близько 12.00, у Горішніх Плавнях Кременчуцького району поліціянти виявили боєприпаси в автомобілі Opel 40-річного мешканця Дніпропетровської області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час візуального огляду багажника авто поліціянти виявили гранату та близько 300 набоїв, які перевозились без відповідних документів.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Нагадаємо, що нещодавно Поліція вилучила гранату, зброю та набої до неї у двох кременчужан. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.