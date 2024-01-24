Автентичний десерт від газети «Для дому і сім'ї» — сластьони

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 101

Один із найдавніших українських десертів — сластьони, такий собі попередник популярних нині пончиків — просто ідеальна страва, коли захотілося смачненького. Сластьони мають апетитну золотаву скоринку, ніжні та пухкі всередині, а ще досить бюджетні, адже готуються із продуктів, що є у найближчому магазині