Автентичний десерт від газети «Для дому і сім'ї» — сластьони
Сьогодні, 17:16
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Один із найдавніших українських десертів — сластьони, такий собі попередник популярних нині пончиків — просто ідеальна страва, коли захотілося смачненького. Сластьони мають апетитну золотаву скоринку, ніжні та пухкі всередині, а ще досить бюджетні, адже готуються із продуктів, що є у найближчому магазині
Складові:
250 мл молока
25 г живих (пресованих) дріжджів
1 ст. л цукру
10 г ванільного цукру
2 яйця
500 г пшеничного борошна
дрібка солі
20 г борошна на підпил
500 мл олії для смаження
50 г цукрової пудри
- Підігрійте 250 мл молока до температури 36 градусів. Якщо не маєте термометра, крапніть молоко на зворотний бік долоні — вам має бути тепло, але не гаряче. 25 г дріжджів та 1 ст. л цукру розчиніть у теплому молоці.
- Додайте до молока також 2 яйця та ретельно перемішайте.
- Додайте до молочно-яєчної суміші 500 г просіяного борошна, дрібку солі та замісіть тісто. За потреби присипте робочу поверхню 20 г борошна.
- Покладіть тісто назад до миски, накрийте чистим рушником та залиште підійматися на 50 хв.
- Через 50 хв обімніть тісто руками та розділіть його на кульки, розміром з яйце.
- У сотейник або каструлю з товстим дном налийте 500 мл олії та розігрійте на середньому вогні. Обережно викладіть кульки тіста в розігріту олію та смажте на середньому вогні по 5 хв із кожного боку або до утворення золотавої скоринки. Готові сластьони викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- При подачі, присипте цукровою пудрою.
Смачного!
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