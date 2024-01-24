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Автентичний десерт від газети «Для дому і сім'ї» — сластьони

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 101

 

Один із найдавніших українських десертів — сластьони, такий собі попередник популярних нині пончиків — просто ідеальна страва, коли захотілося смачненького. Сластьони мають апетитну золотаву скоринку, ніжні та пухкі всередині, а ще досить бюджетні, адже готуються із продуктів, що є у найближчому магазині

Складові:

250 мл молока

25 г живих (пресованих) дріжджів

1 ст. л цукру

10 г ванільного цукру

2 яйця

500 г пшеничного борошна

дрібка солі

20 г борошна на підпил

500 мл олії для смаження

50 г цукрової пудри

  • Підігрійте 250 мл молока до температури 36 градусів. Якщо не маєте термометра, крапніть молоко на зворотний бік долоні — вам має бути тепло, але не гаряче. 25 г дріжджів та 1 ст. л цукру розчиніть у теплому молоці.
  • Додайте до молока також 2 яйця та ретельно перемішайте.
  • Додайте до молочно-яєчної суміші 500 г просіяного борошна, дрібку солі та замісіть тісто. За потреби присипте робочу поверхню 20 г борошна.
  • Покладіть тісто назад до миски, накрийте чистим рушником та залиште підійматися на 50 хв.
  • Через 50 хв обімніть тісто руками та розділіть його на кульки, розміром з яйце.
  • У сотейник або каструлю з товстим дном налийте 500 мл олії та розігрійте на середньому вогні. Обережно викладіть кульки тіста в розігріту олію та смажте на середньому вогні по 5 хв із кожного боку або до утворення золотавої скоринки. Готові сластьони викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
  • При подачі, присипте цукровою пудрою.

Смачного!

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Рецепт Сластьони автентичний рейцепт
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