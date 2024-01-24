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Кременчук, Надзвичайні новини, Відео

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 20-річного кременчужанина — обласний прокурор (додане відео)

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 794

 

Що наразі відомо про вбивство 20-річного юнака у Крюкові та стрілянину біля кафе «Козацька Броварня» та чи пов’язані ці справи між собою

У листопаді правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві 20-річного кременчужанина. Нині триває розслідування, обвинувальний акт скерують до суду у лютому.

Про це на пресконференції повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій 24 січня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».

— Там складне слідство. Вчинений злочин в умовах неочевидності. Нам доводилося шукати свідків, відео і це була темна пора доба, — зазначив прокурор. 

Обвинувальний акт стосовно людей, причетних до стрілянини біля кафе «Козацька броварня», направили до суду у вересні 2023 року за фактом хуліганства та за наявність зброї, розповів Гладій.

За словами обласного прокурора, ці дві справи не пов’язані між собою, але факт розбірок між двома кременчуцькими кримінальними угрупуваннями є.

— Виникли (конфлікти — ред.) не у 2023 році, але ці дві справи не пов’язуємо між собою, свідчень і доказів, що вони пов’язані у нас немає, — сказав керівник обласної прокуратури.

Загалом на Полтавщині діють 22 кримінальні угрупування, щодо яких вже скерували обвинувальні акти до суду. Торік угрупувань зафіксували більше у порівняні з 2022 та 2021 роками, заявив Гладій.

Що передувало

25 червня на площі Незалежності біля «Козацької Броварні» стався конфлікт між двома групами молодиків. Як повідомили у пресслужбі поліції, 25-річний чоловік біля розважального закладу вистрелив із предмета, схожого на пістолет з ознаками перероблювання. Внаслідок стрільби був поранений 45-річний чоловік.

У ніч з 15 на 16 вересня в Крюкові сталось вбивство 20-річного юнака. Вбитим виявився кременчужанин Олександр Качан. За словами прокурора Андрія Лапка, у юнака вистрілили з пістолета. Він розповів, що однією з причин скоєння цих злочинів є недостатня профілактична робота, яку проводять поліціянти, ймовірно, серед молоді міста. У майбутньому планують створити групу з правоохоронців та представників прокуратури. 

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Полтавська обласна прокуратура стрілянина вбивство прес-конференція
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