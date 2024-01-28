На Полтавщині поліція протягом трьох днів розшукувала зниклого чоловіка

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Знайшли зниклого у селі майже за 40 км від дому

На Полтавщині поліція протягом трьох днів розшукувала зниклого безвісти жителя Миргородського району. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про зникнення 25 січня повідомила мешканка села Хомутець на Миргородщині. За словами жінки, її чоловік близько 12.30 вийшов з дому і не повернувся.

До пошуків зниколого долучився особовий склад територіального підрозділу поліції, кінологи зі службовими собаками та орієнтовані мобільні екіпажі патрульної поліції. Також чоловіка розшукували родичі зниклого та громадськість. Окрім цього, задля розширення території пошуку, поліцейські використовували квадрокоптери.

27 січня, на третій день пошукових робіт, до правоохоронців звернулися жителі села Сакалівка Миргородського району. Вони повідомили, що на одній із вулиць села бачили незнайомого чоловіка. На місце прибув офіцер поліції та встановив, що цим невідомим і є 69-річний зниклий мешканець Хомутця. Із чоловіком усе добре, правоохоронці відвезли його додому.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці за пів години розшукали 16-річну жительку Решетилівщини.



