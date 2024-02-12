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Кременчук, Здоров'я

За минулий тиждень у Кременчуці народилися 34 малюки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

 

Серед них — 19 дівчаток та 15 хлопчиків

На минулому тижні, із 5 до 11 лютого, у Кременчуці народилися 34 малюки. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

Дівчаток за минулий тиждень народилося 19, тоді як хлопчиків — 15.

У міському перинатальному центрі народилося 12 дівчаток і 9 хлопчиків. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» на світ з’явилися 13 дітей — 7 дівчаток і 6 хлопчиків.

Нагадаємо, попереднього тижня у Кременчуці народилося 26 малюків, серед них одна двійня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zrostaymaluk.com.ua
Теги: Кременчук новонароджені діти перинатальний центр лікарня Правобережна
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