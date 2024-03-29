У Кременчуці скасують тендер на реконструкцію багатоквартирного будинку — Пронін

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 0

У Кременчуці скасують тендер на реконструкцію багатоквартирного будинку. Про це пише у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, аналітики проаналізували закупівлі, а робоча група «Прозорість і підзвітність» підтримала розірвання тендеру.

За результатами аналітиків, на тендер зайшов лише один учасник, з яким і уклали договір. Термін виконання робіт — до середини червня цього року. За словами фахівців, замовник мав би відхилити тендерну пропозицію, оскільки підприємство-переможець не змогло підтвердити досвід виконання подібних робіт.

Окрім того, власник підприємства фігурував у кримінальному провадженні за привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Майно і кошти підприємства арештували із забороною відчуження, розпорядження та користування. Однак у тендерній інформації підприємство-виконавець вказав, що ремонт робитиме власним обладнанням.

Аналітики підтвердили усі ці ризики, а також знайшли невідповідність тендерної пропозиції тендерній документації. Замовнику надали п’ять днів на розірвання договору.

— Аудитори звернули увагу громади, що перед оголошенням нової закупівлі необхідно правильно і якісно виписати тендерну документацію. Це дозволить знизити ризики участі недобросовісних підприємств та зловживання у процесі робіт, — пише Пронін.

Нагадаємо, раніше робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договору у Кременчуці на ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття. Аналітики виявили, що замовник робіт уклав договір із підрядником поза конкурсом, не маючи на це ніяких підстав. Також у цій справі ще триває комплексна перевірка від «Укрдержбудекспертизи».