У Кременчуці скасують тендер на реконструкцію багатоквартирного будинку — Пронін

У Кременчуці скасують тендер на реконструкцію багатоквартирного будинку. Про це пише у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, аналітики проаналізували закупівлі, а робоча група «Прозорість і підзвітність» підтримала розірвання тендеру.
За результатами аналітиків, на тендер зайшов лише один учасник, з яким і уклали договір. Термін виконання робіт — до середини червня цього року. За словами фахівців, замовник мав би відхилити тендерну пропозицію, оскільки підприємство-переможець не змогло підтвердити досвід виконання подібних робіт.
Окрім того, власник підприємства фігурував у кримінальному провадженні за привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Майно і кошти підприємства арештували із забороною відчуження, розпорядження та користування. Однак у тендерній інформації підприємство-виконавець вказав, що ремонт робитиме власним обладнанням.
Аналітики підтвердили усі ці ризики, а також знайшли невідповідність тендерної пропозиції тендерній документації. Замовнику надали п’ять днів на розірвання договору.
Нагадаємо, раніше робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договору у Кременчуці на ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття. Аналітики виявили, що замовник робіт уклав договір із підрядником поза конкурсом, не маючи на це ніяких підстав. Також у цій справі ще триває комплексна перевірка від «Укрдержбудекспертизи».
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