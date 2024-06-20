Такий тренінг волонтер проводитиме вперше
Цієї суботи, 22 червня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг на тему «Starlink. Застосування супутникового зв'язку». Про це журналістам повідомив сам волонтер.
Початок о 16.00. Орієнтовна тривалість заходу 2,5 години.
На цьому тренінгу ви дізнаєтеся:
- що таке супутниковий звʼязок;
- у чому особливість Starlink;
- як працює звʼязок Starlink;
- комплектація терміналів;
- які бувають версії терміналів;
- умови роботи та встановлення;
- як захистити термінал;
- маскування в польових умовах;
- особливості використання термінала.
Також на практичній частині заняття буде можливість підʼєднатись та протестувати супутниковий інтернет.
— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.
З собою мати:
- нотатник та ручку;
- змінні шкарпетки.
А вже у неділю, 23 червня, Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання на тему «Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування».