Цієї суботи кременчуцький волонтер Роман Бутрімов навчить усіх охочих користуватися супутниковим інтернетом (афіша)

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Цієї суботи, 22 червня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг на тему «Starlink. Застосування супутникового зв'язку». Про це журналістам повідомив сам волонтер.

Початок о 16.00. Орієнтовна тривалість заходу 2,5 години.

На цьому тренінгу ви дізнаєтеся:

що таке супутниковий звʼязок;

у чому особливість Starlink;

як працює звʼязок Starlink;

комплектація терміналів;

які бувають версії терміналів;

умови роботи та встановлення;

як захистити термінал;

маскування в польових умовах;

особливості використання термінала.

Також на практичній частині заняття буде можливість підʼєднатись та протестувати супутниковий інтернет.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

З собою мати:

нотатник та ручку;

змінні шкарпетки.

А вже у неділю, 23 червня, Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання на тему «Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування».