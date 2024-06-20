Завтра на Полтавщині діятимуть два графіки погодинного відключення світла

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У п’ятницю, 21 червня, у Кременчуці та на Полтавщині протягом усієї доби діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Вимикатимуть світло громадянам за двома графіками:

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Тобто завтра із 00.00 до 06.00 та із 13.00 до 23.00 обсяг обмеження споживання буде більшим.

У пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго» причиною цьому називають наслідки масованих ракетних атак по енергооб'єктах цієї ночі.

Нагадаємо, також у п'ятницю у Кременчуці можливі планові відключення світла у зв'язку із ремонтними роботами.