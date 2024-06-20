У п'ятницю кременчужанам протягом дня планово вимикатимуть світло: коли та де саме
Сьогодні, 17:02
Переглядів: 301
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 21 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 31-37;
- вул. Сумська, 83-85;
- вул. Хорольська, 4-4;
- просп. Свободи, 43-47;
- вул. Київська, 3А, 3Б;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- вул. В. Симоненка, 90-112;
- вул. Г-ла Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. В. Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Новомиргородська, 2, 6;
- вул. Вадима Кришталя, 1-39;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- вул. Соні Делоне, 33-40;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка;
- вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- туп. Василя Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-32;
- туп. Миколи Сціборського;
- пров. Новогеоргієвський, 14-21;
- пров. Ударний, 2;
- вул. Черниша, 17А.
З 6.00 до 18.00
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3-13;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13.
З 8.00 до 18.00
- вул. Лебедина;
- вул. Лікаря Парнети, 8-16;
- вул. Червона Гірка, 37.
З 6.00 до 19.00
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Віктора Баранова;
- вул. Володимира Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. Івана Нагнибіди;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Комишанська;
- вул. Кропивницького;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Миколи Міхновського;
- вул. Михайла Грушевського;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Полковника Оксанченка;
- просп. Полтавський;
- пров. Полтавський;
- вул. Ракетна.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: poltava.to
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.