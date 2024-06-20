У Кременчуці хочуть відкрити реабілітаційний центр для алко і наркозалежних

Полтавська філія громадської спілки «Міжнародна антинаркотична асоціація» хоче відкрити реабілітаційний центр для наркозалежних у Кременчуці. Про це повідомив заступник голови філії Олег Фадеєнко під час прийому міського голови Кременчука Віталія Малецького 20 червня.
Олег Фадеєнко розповів, що сама філія працює у Полтаві протягом 3 років. Учасники спілки співпрацюють з поліцією, центрами пробації, релігійними установами. Наразі філія шукає у Кременчуці приміщення, де могла б розмістити центр, розповів заступник голови.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав про те, як у Кременчуці працює зібрання Анонімних алкоголіків.
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