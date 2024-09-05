Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російської армії біля Покровська вдалося зупинити

Вчора, 21:55 Переглядів: 118

 

Він назвав операцію у Курській області успішною і повідомив, що росіяни перекинули на цей напрямок десятки тисяч військових, включаючи одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів

У своєму першому телевізійному інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли зупинити просування росіян на Покровськ. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

Сирський назвав операцію у Курській області успішною. За його словами, росіяни перекинули на Курський напрямок десятки тисяч військових, включаючи одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів.

І хоча Головнокомандувач визнав, що Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська, стратегічного міста, яке вже кілька тижнів є епіцентром війни на сході України, він зазначив, що ЗСУ зуміли зупинити просування росіян.

— За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює, - сказав він.

Він зауважив, що українські військові змогли позбавити росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків, та додав, що це ослаблення відчутне в інших районах, кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.

— Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися, — сказав він.

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Росіяни перебувають на відстані близько 10 км від Покровська. Через це там проводиться евакуація мирного населення.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Покровськ Курськ наступ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх