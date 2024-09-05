Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російської армії біля Покровська вдалося зупинити

Вчора, 21:55 Переглядів: 118

Він назвав операцію у Курській області успішною і повідомив, що росіяни перекинули на цей напрямок десятки тисяч військових, включаючи одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів

У своєму першому телевізійному інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли зупинити просування росіян на Покровськ. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

Сирський назвав операцію у Курській області успішною. За його словами, росіяни перекинули на Курський напрямок десятки тисяч військових, включаючи одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів.

І хоча Головнокомандувач визнав, що Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська, стратегічного міста, яке вже кілька тижнів є епіцентром війни на сході України, він зазначив, що ЗСУ зуміли зупинити просування росіян.

— За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює, - сказав він.

Він зауважив, що українські військові змогли позбавити росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків, та додав, що це ослаблення відчутне в інших районах, кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.

— Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися, — сказав він.

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Росіяни перебувають на відстані близько 10 км від Покровська. Через це там проводиться евакуація мирного населення.