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Надзвичайні новини, Полтавщина

Дві пожежі сухостою на Миргородщині призвели до знищення будинків та автомобілів

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 91

 

На щастя, із людей ніхто не постарждав

*фото ілюстративне

Учора, 6 вересня, у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок двох пожеж на відкритих територіях згоріли будинки та автомобільний транспорт. Про це стало відомо із ранкового зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, перша пожежа сталася близько 13.40 у селі Соснівка. У результаті пожежі на відкритій території згоріло 15 споруд, 2 вантажних автомобіля і суха рослинність на площі 3 га. Також зазнав пошкоджень легковий автомобіль. Від руйнування вогнем надзвичайникам вдалося врятувати три житлові будинки. Гасили пожежу три відділення Миргородського райуправління ДСНС, місцеві пожежні охорони із чотирьох навколишніх сіл та три одиниці допоміжної і пристосованої техніки лісництв.

Ще одна пожежа сталася 14.56 у селі Петрівці Миргородської громади. Там внаслідок пожежі на відкритій території згоріли житловий будинок, 2 господарчі споруди та суху рослинність на площі 0,1 га. Від пожежі надзвичайникам вдалося врятувати поле із соєю. Гасили вогонь представники одного відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, нещодавно у Кривушах внаслідок загоряння сухостою постраждали прилеглі будинки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа сухостій будинки автомобільний транспорт рятувальники ДСНС
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