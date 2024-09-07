У Миргороді автомобіль збив пішохода — поліція

Учора, 6 вересня, билзько 14.40 у Миргороі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 60-річний водій автомобіля «ІЖ-2717» збив 38-річного місцевого мешканця.
Пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.
Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Нині слідчі втсановлюють усі причини та обставини аварії.
Нагадаємо, у понеділок у Миргороді велосипедист на тротуарі збив пішоходку — жінка опинилася в лікарні.
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