У селі Паніванівка через коротке замикання горів гараж

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31 жовтня о 12.25 на вул. Шкільній у селі Паніванівка Семенівської громади Кременчуцького району загорівся гараж. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці події пожежно-рятувальний підрозділ встановив, що вогонь охопив дах та майно в гаражі. Рятувальникам вдалося локалізувати й повністю ліквідувати пожежу о 13.38, врятувавши гараж від повного знищення.

Вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев'яні вікна, двері, шафи, а також побутовий електроінструмент. Постраждалих та загиблих немає.

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення в електричній мережі.

Нагадаємо, напередодні на вулиці Ракетній у Кременчуці через неправильний монтаж нагрівної системи горіла господарча споруда.