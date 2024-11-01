Під Кременчуком двоє чоловіків на спецтехніці незоконно добували глину

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 7

Поліція Полтавської області розслідує незаконний видобуток глини, що здійснювався у Кременчуцькому районі без відповідних дозвільних документів. За попередніми даними, 52-річний та 67-річний чоловіки, видобували глину за допомогою спецтехніки. З місця події вилучили речові докази. Про це 1 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Наразі фахівці оцінюють розмір шкоди, завданої державі. Слідчі Кременчуцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі.

Слідство триває.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть колишнього директора товариства, який незаконно накопав піску на 105 млн грн.