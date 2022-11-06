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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 340 Коментарів: 1

 

Директора держпідприємства підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування «схеми» під час ремонту доріг на Полтавщині.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.

За інформацією бюро, у 2018 році підозрюваний організував закупівлю послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох автомобільних доріг загального користування місцевого значення. При цьому в бюджеті не було передбачено фінансування робіт.

- Проєктування замовили в чотирьох пов’язаних між собою приватних компаній, заздалегідь підібраних очільником держпідприємства, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Аби приховати корупційну схему й надати їй видимості законної, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповідні послуги у наперед визначених компаній без оголошення відкритих торгів, за процедурою допорогових закупівель, – зазначили в НАБУ.

Із бюджету витратили на ремонтні роботи 29 млн грн. Під час проведення експертизи встановили, що вартість розробки проєктно-кошторисної документації була завищена на понад 5,52 млн грн. Це сталося через поділ доріг на 22 ділянки.

У вересні 2022 року посадовцю повідомили про підозру.

Стороні захисту обвинуваченого відкрили матеріали справи для ознайомлення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина ремонт дорог НАБУ кримінальне провадження
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Коментарі: 1

347
Andron777:
Сьогодні, 15:52

Будуть цю справу мусолити-мусолити пока всі про неї забудуть. Такі, нажаль, у нас закони, а закони придумують депудятли які як короста сидять на тілі України. Яскравий приклад. Мені той Мельник взагалі не цікавий, а мусолять цю справу з 2014-го вже дев'ятий рік. Ніяк не можуть розібратись винні підсудні чи ні? Отак буде й цими хитро*опими. 


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