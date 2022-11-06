НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині

Директора держпідприємства підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні коштів
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування «схеми» під час ремонту доріг на Полтавщині.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.
За інформацією бюро, у 2018 році підозрюваний організував закупівлю послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох автомобільних доріг загального користування місцевого значення. При цьому в бюджеті не було передбачено фінансування робіт.
Із бюджету витратили на ремонтні роботи 29 млн грн. Під час проведення експертизи встановили, що вартість розробки проєктно-кошторисної документації була завищена на понад 5,52 млн грн. Це сталося через поділ доріг на 22 ділянки.
У вересні 2022 року посадовцю повідомили про підозру.
Стороні захисту обвинуваченого відкрили матеріали справи для ознайомлення.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер