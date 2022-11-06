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Кременчук, Здоров'я

На Молодіжному не працює рентген

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 292

 

З флюорографією теж не все так просто

У консультативно-діагностичному центрі КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на Молодіжному (колишня четверта поліклініка по проспекту Лесі Українки, 80) неможливо зробити рентгенографію на новенькому цифровому апараті у свіжовідремонтованому кабінеті #107. У медичному закладі одні кажуть, що планові роботи, інші - що приміщення залило після пуску опалення. Коли відремонтують дороговартісне обладнання та безоплатно робитимуть знімки, невідомо.

Якщо ж вам наразі потрібно зробити флюорографію у цьому медичному закладі, результат доведеться почекати. Адже лікар, який дає висновки, знаходиться у відпустці. Водночас у адміністрації КДЦ розповіли, що процес отримання результатів флюорографії відбувається у штатному режимі.

 

Варто зауважити, що з 7 до 21 листопада рентген у кабінеті #77 у приміщенні КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» на Лікаря Парнети (колишня Павлова), 2, працюватиме з 8.00 до 13.30, а далі хворим пропонують звертатися до кабінету #107 у КДЦ по Лесі Українки, 80 на Молодіжному. Але чи працюватиме там з понеділка новенький рентген, невідомо. Хоча в адміністрації КДЦ запевнили, що запрацює.

 

Водночас викликає подив і нерозуміння той факт, що у 220-тисячному місті з великою агломерацією працює всього 2 рентгенкабінети для безоплатного дослідження грудної клітини, у той час як пандемія COVID-19 нікуди не зникла. Ба більше, медики очікують «прихід» з-за кордону нових мутацій цього коронавірусу. Тож у Кременчуці у маленькому коридорі без вентиляції очікують у «живій» черзі і потенційні хворі на COVID-19, і люди без ознак ГРВІ, багато з яких знаходяться у зоні ризику по цьому коронавірусу.

Нагадаємо, що минулого року було отримано сучасний цифровий рентгенапарат для КДЦ по просп. Лесі Українки, 80. А вже цьогоріч там проведено поточний ремонт: замінено дах, електромережі, системи водопостачання та водовідведення, закуплено нові меблі та оргтехніку. У серпні міський голова заявив, що всі роботи проведено за бюджетні гроші.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: не працює рентген ЛІЛ «Кременчуцька» КДЦ флюорографія
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