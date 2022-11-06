Для підрозділу Сил спеціальних операцій збирають кошти на 4 авто та 2 генератора

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 0

Б'ємо орків разом та впевнено йдемо до перемоги

До редакції Телеграфу звернулися військові з підрозділу Сил спеціальних операцій. Нашим хлопцям для виконання бойових задач необхідні 4 автомобілі та 2 генератори. Боєць Іван (імя змінено) розповів нашому виданню, що військові за власні кошти купують амуніцію, проте наразі сума непідйомна. Тому прохають долучитися до допомоги нашим захисникам та своїм донатом наблизити перемогу. Картка Приватбанку: 4441 1144 5769 7215

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