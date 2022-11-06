В оселі жителя Кременчуцького району поліція виявила рослини коноплі та марихуану

Поліція Полтавщини викрила 30-річного мешканця Кременчуцького району у вчиненні кримінального правопорушення.
Поліцейські групи реагування та слідчі відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, під час санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні 30-річного місцевого мешканця виявили рослини конопель, марихуану в подрібненому стані та пристрої для їх куріння. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
Поліція нагадує, що повідомити її про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер