В оселі жителя Кременчуцького району поліція виявила рослини коноплі та марихуану

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 83

Поліція Полтавщини викрила 30-річного мешканця Кременчуцького району у вчиненні кримінального правопорушення.

Поліцейські групи реагування та слідчі відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, під час санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні 30-річного місцевого мешканця виявили рослини конопель, марихуану в подрібненому стані та пристрої для їх куріння. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

- За незаконне зберігання наркотичних засобів слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - розповів начальник відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління Владислав Шаптала.

Поліція нагадує, що повідомити її про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava.