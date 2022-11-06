У понеділок, 7-го листопада, у Кременчуці проведуть перевірку системи оповіщення населення

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Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради інформує, що за повідомленням ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 07 листопада 2022 року з 11.30 до 12.30 відбудеться перевірка системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію на території підприємства.

Це повідомлення розміщене на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

- Почувши повідомлення, зберігайте спокій. Вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує, - йдеться у повідомленні.