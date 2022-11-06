У понеділок, 7-го листопада, у Кременчуці проведуть перевірку системи оповіщення населення

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради інформує, що за повідомленням ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 07 листопада 2022 року з 11.30 до 12.30 відбудеться перевірка системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію на території підприємства.
Це повідомлення розміщене на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер