До однієї з кременчуцьких лікарень може переїхати лікарня з Лиману

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 2

До Кременчуцької лікарні планового лікування може переїхати Лиманська центральна районна лікарня. Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozrro.

Лиманська центральна районна лікарня замовила розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту частини корпусу міської лікарні планового лікування на проспекті Полтавському, 40 — після оновлення приміщення там працюватимуть лиманські лікарі.

Вартість розробки документації становить 1,4 мільйона гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету Лиманської міської військової адміністрації.

Підрядником обрали приватне підприємство «Інноваційна науково-технічна експертна компанія». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Святогірську та має філію у Слов’янську. Основний вид діяльності — інжиніринг і технічне консультування.

Наразі триває підготовка документації. Після її завершення мають оголосити процедури для визначення виконавців самих ремонтних робіт.

Нагадаємо, нещодавно Кременчук спрямував 1 мільйон гривень допомоги Лиманській громаді: кошти виділили для сплати комунальних послуг в приміщеннях, які орендує Лиманська міська військова адміністрація для організації роботи виконавчих органів. Меморандум про співпрацю із Лиманською громадою Кременчук підписав торік у вересні.