Кременчук, Здоров'я

До однієї з кременчуцьких лікарень може переїхати лікарня з Лиману

Сьогодні, 08:05

 

Лиманська ЦРЛ замовляє розробку проєктно-кошторисної документації для капремонту частини головного корпусу лікарні планового лікування

До Кременчуцької лікарні планового лікування може переїхати Лиманська центральна районна лікарня. Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozrro.

Лиманська центральна районна лікарня замовила розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту частини корпусу міської лікарні планового лікування на проспекті Полтавському, 40 — після оновлення приміщення там працюватимуть лиманські лікарі.

Вартість розробки документації становить 1,4 мільйона гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету Лиманської міської військової адміністрації.

Підрядником обрали приватне підприємство «Інноваційна науково-технічна експертна компанія». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Святогірську та має філію у Слов’янську. Основний вид діяльності — інжиніринг і технічне консультування.

Наразі триває підготовка документації. Після її завершення мають оголосити процедури для визначення виконавців самих ремонтних робіт.

Нагадаємо, нещодавно Кременчук спрямував 1 мільйон гривень допомоги Лиманській громаді: кошти виділили для сплати комунальних послуг в приміщеннях, які орендує Лиманська міська військова адміністрація для організації роботи виконавчих органів. Меморандум про співпрацю із Лиманською громадою Кременчук підписав торік у вересні.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: лікарня планового лікування Лиман
Інформація

